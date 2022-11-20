Ворог здійснює масовані обстріли, щоб схилити Україну до переговорів. Нового широкого наступу не буде, – Ігнат

Росіяни застосовують масовані обстріли, щоб схилити Україну до перемовин на своїх умовах. Однак про новий широкий наступ не йдеться.

Про це повідомив в ефірі телемарафону UArazom речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

"Перша причина – вони хочуть нас перемогти. Зрозуміло, що хочуть поставити певні умови, хочуть схилити до переговорів", – сказав він.

Ігнат запевнив, що масовані ракетні обстріли наразі не свідчать про новий широкий наступ. Наступальні дії наразі ведуться тільки на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

"Про наступ такий відчутний говорити зараз, мабуть, зарано. Але ми бачимо, що на Донбасі відбуваються серйозні бойові дії. Дещо лінія стабілізувалася. Зараз лінія бойових зіткнень – все-таки річка Дніпро. Про те, що наступальні дії ведуться противником і на Бахмутському, і на Авдіївському напрямку – це зрозуміло. Чи може бути більш широкий наступ – покаже час. Зрозуміло, що вигнано ті резерви, які у них були на південному фронті. Їх противник очевидно перекидає на східний напрямок. Так само, як і деякі озброєння з території Білорусі", – зазначив речник.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині.