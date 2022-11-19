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У Литві завершився міжнародний інструкторський курс для військових із країн НАТО, а також України

Слухачі отримали знання з основ військової підготовки, стрільб та зброї, а також фізичної підготовки.

У Литві завершився міжнародний інструкторський курс для військових із країн НАТО, а також України
Фото: Divizijos generolo S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla

У Школі Збройних сил Литви імені генерала дивізії Стасіса Раштікіса завершився міжнародний інструкторський курс, який призначений для військовослужбовців країн НАТО та країн-партнерів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Слухачами курсу були і українські військові.

Навчання тривало декілька тижнів. Його слухачі отримали знання з основ військової підготовки, стрільб та зброї, а також фізичної підготовки, військово-педагогічні методики та вміння, необхідні для самостійного планування та організації занять.

Навчання відбувалися в Школі ЗС Литви, а також на полігоні імені бригадного генерала Казиса Веверскіса.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що досвід, отриманий у литовській військовій школі, українські військовослужбовці одразу застосують у навчальних центрах Збройних сил України.

"Навчання проходить у Литві та наших союзних країнах. У Сполученому Королівстві наша навчальна група, що складається з навчального полку Великого Гетьмана Литовського Януша Радзивілла, Школи Збройних Сил Литви імені генерал дивізії Стасіса Раштікіса, Центру бойової підготовки генерала Адольфаса Раманаускаса та Військово-медичної служби, разом із нашими союзниками, навчить тисячі українських воїнів до кінця цього року та надасть базові військові знання та навички, необхідні для виживання та дій на полі бою", - додали в українському командуванні.

Навчання продовжать і наступного року. Частина військових з України увійде до складу нової Військової допоміжної місії ЄС з підтримки України (EUMAM Ukraine).

Фото: Divizijos generolo S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla

Фото: Divizijos generolo S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla

Фото: Divizijos generolo S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla

Нагадаємо, Канада продовжить тренувати українських військових до кінця 2023 року. А міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна зможе навчати близько 2400 українських солдатів.

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