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Укрпошта виставила на благодійний аукціон сет продукції поштового випуску "Русскій воєнний корабль, іді… !"

Придбати його зможу усі охочі, які перебувають за кордоном.

Укрпошта виставила на благодійний аукціон сет продукції поштового випуску "Русскій воєнний корабль, іді… !"
Фото: facebook.com/ukrposhtaceo

Укрпошта виставила на благодійний аукціон сет продукції поштового випуску "Русскій воєнний корабль, іді… !".

Про це повідомив гендиректор національного оператора поштового зв'язку Ігор Смілянський.

За його словами, Укрпошта отримала можливість монетизувати свій міжнародний магазин, заробивши 99,4% позитивного фідбеку і звання Rising Star на eBay. Тож виставила на продаж популярний випуск марок. Їх можна буде придбати упродовж 9 днів.

"Починаємо з благодійного аукціону, в якому наш лот - це сет всієї продукції поштового випуску "Русскій воєнний корабль, іді… !" з підписами автора Бориса Гроха + моїм. Тому ваші рідні, друзі та усі бажаючі, хто знаходиться за кордоном, вже зараз і протягом 9 днів можуть стати учасниками цього аукціону", - розповів Смілянський.

Гендиректор Укрпошти зауважив, що зібрані кошти скерують на "річ, яка зробить життя українців значно безпечнішим". 

Подробиць, що саме хочуть купити, Смілянський не озвучив.

Нагадаємо, за минулі вихідні Укрпошта продала понад 35% тиражу херсонської марки.

Нещодавно у Києві на "мосту Кличка" презентували нову поштову марку "Кримський міст на біс!".

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