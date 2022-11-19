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Гендиректор ДТЕК закликав українців подумати про зимовий виїзд за кордон

Після російських атак ускладнюється відновлення пошкодженої інфраструктури.

Гендиректор ДТЕК закликав українців подумати про зимовий виїзд за кордон
Фото: ДТЕК

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що українцям варто подумати про виїзд з країни, щоб допомогти економити електроенергію.

Про це повідомляє BBC.

"Якщо вони зможуть знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи", — сказав Тимченко.

За його словами, система стає менш надійною з кожною російською атакою, а зниження споживання електроенергії є ключовим для її функціонування. Наразі енергетична система все ще не в змозі виробляти достатньо електроенергії, щоб задовольнити поточні потреби, тому виїзд з країни, як варіант скорочення споживання, слід розглядати як допомогу Україні виграти війну. 

Після тривалих російських атак ускладнюється відновлення пошкодженої інфраструктури.

"На жаль, у нас закінчилося обладнання та запчастини. Тому ми звертаємося до наших партнерів, державних службовців, компаній і виробників обладнання допомогти нам із негайною поставкою наявного обладнання", – сказав Тимченко.

Генеральний директор ДТЕК, додає, що російські енергетики допомагають військовим, навчають їх, створюють конкретні цілі, знають великі частини нашої мережі чи електростанцій.

Нагадаємо, що Нетішин, місто-супутник Хмельницької АЕС, у суботу, 19 листопада, залишилось без світла.

17 листопада у Києві зафіксовано антирекорд за обсягом відключень електроенергії - вони становили понад 500 МВт (за звичайного споживання 1000-1200 МВт). 

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