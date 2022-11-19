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У Краматорську внаслідок чергового обстрілу пошкоджено ​14 приватних будинків

Голова ОВА закликав жителів евакуюватися.

У Краматорську внаслідок чергового обстрілу пошкоджено ​14 приватних будинків
Краматорськ
Фото: Донецька ОВА

У місті Краматорськ внаслідок чергового обстрілу росіян пошкоджено 14 приватних будинків.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

"Росіяни знову вдарили по приватному сектору, будинки зазнали ушкоджень різної міри: постраждали дахи, стіни, вікна, двері та паркани", - написав Кириленко.

Наразы намісці працюють рятувальники та поліція.

Голова ОВА закликав жителів евакуюватися.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог обстрілював Донецьку область. Повідомлялося, що в місті Курахове пошкоджені приватні будинки. Також сьогодні вночі були два прильоти по Святогірську. За попередньою інформацією, без постраждалих. Упродовж ночі – незначні обстріли позицій у Мар'їнській та Торецькій громадах.  

Ситуація напружена, але контрольована в районі Нью-Йорка, Північного, Південного, Курдюмівки, Шумів, Дружби, Магдалинівка та м. Залізне. Інформації щодо постраждалих серед мирного населення не надходило. За добу по області: двоє загиблих, троє поранених.

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