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Із початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні 30 зеніток Gepard

Зенітки використовують для захисту української критичної інфраструктури.

Із початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні 30 зеніток Gepard
Зенітні самохідні установки Gepard Flakpanzer
Фото: laststandonzombieisland.com

Із початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні 30 зенітних установок Gepard, які стали ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136.

Про це повідомляє у Twitter посольство Німеччини в Україні.

"На захисті українського неба: з початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні 30 зенітних установок Gepard. Gepard став ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136. Його використовують для захисту української критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що міністерка оборони Німеччини заявила про те, що ФРН створить у Словаччині сервісний центр для обслуговування та ремонту озброєння, яке було надане Україні.

Також Німеччина передала Україні 30 бронеавтомобілів Dingo, ракети до IRIS-T, тягачі M1070 Oshkosh та багато іншої військової техніки.

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