Із початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні 30 зеніток Gepard

Із початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні 30 зенітних установок Gepard, які стали ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136.

Про це повідомляє у Twitter посольство Німеччини в Україні.

"На захисті українського неба: з початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні 30 зенітних установок Gepard. Gepard став ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136. Його використовують для захисту української критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що міністерка оборони Німеччини заявила про те, що ФРН створить у Словаччині сервісний центр для обслуговування та ремонту озброєння, яке було надане Україні.

Також Німеччина передала Україні 30 бронеавтомобілів Dingo, ракети до IRIS-T, тягачі M1070 Oshkosh та багато іншої військової техніки.