У селі залишаються люди, виїжджати не хочуть.

Село Макіївка у Сватівському районі на Луганщині фактично зруйноване.

Про це повідомив у Facebook керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вчора побував вдома. Вдалося проїхати до деокупованих Невського та Макіївки. У Невському справи трохи кращі, і хоч пошкоджено кожен будинок, але не так критично. Зовнішній вигляд Макіївки вражає. Село розбите до невпізнаваності, самі руїни", - йдеться у повідомленні.

За його словами, там залишаються люди, виїжджати не хочуть.

"Тож будемо піклуватися про них - привеземо все необхідне для зимування. Але продовжуємо вмовляти евакуюватися, зима на деокупованих територіях небезпечна. Поспілкувався з військовими, взяли новий список потреб - будемо виконувати", - резюмує Гайдай.

5 жовтня 2022 року Збройні сили України звільнили село Макіївка від російських військ. На околицях села протягом місяця знищено два російські батальйони і 13 листопада оголошено про відновлення контролю над селом.

Нагадаємо, що у Новоайдарі Луганської області зафіксовано переміщення окремих підрозділів окупантів, які були перекинуті з Херсонського напрямку.