В Міністерстві оборони України підтвердили звільнення Макіївки Луганської області. Українські військові показали відео з деокупованого села.

Про це Міноборони повідомляє у Facebook.

"Село Макіївка, що на Луганщині – під контролем України! Жодного вцілілого будинку, розруха і смерть – наслідки "русского міра", що панував тут 8 місяців", – йдеться у повідомленні.

Раніше про звільнення села Макіївка повідомляв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, але Міноборони не коментувало ситуацію.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що біля села Макіївка Сватівського району Луганської області внаслідок обстрілу ЗСУ знищено батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області, загинули сотні окупантів.