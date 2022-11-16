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В Міноборони підтвердили звільнення Макіївки на Луганщині

Наразі у Луганській області звільнено 12 населених пунктів.

В Міноборони підтвердили звільнення Макіївки на Луганщині
Скріншот відео
Фото: Міноборони у Facebook

В Міністерстві оборони України підтвердили звільнення Макіївки Луганської області. Українські військові показали відео з деокупованого села.

Про це Міноборони повідомляє у Facebook.

"Село Макіївка, що на Луганщині – під контролем України! Жодного вцілілого будинку, розруха і смерть – наслідки "русского міра", що панував тут 8 місяців", – йдеться у повідомленні.

Раніше про звільнення села Макіївка повідомляв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, але Міноборони не коментувало ситуацію.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що біля села Макіївка Сватівського району Луганської області внаслідок обстрілу ЗСУ знищено батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області, загинули сотні окупантів.

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