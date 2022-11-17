Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
Польща говоритиме про ракетний удар на засіданні Радбезу ООН сьогодні
Польща говоритиме про ракетний удар на засіданні Радбезу ООН сьогодні
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
Після подій у Польщі не має бути жодних обмежень на постачання зброї Україні, – ексочільник МЗС Литви
Після подій у Польщі не має бути жодних обмежень на постачання зброї Україні, – ексочільник МЗС Литви
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
ГоловнаСуспільствоВійна

З 11 листопада Росія завдала 148 ракетних ударів по Україні, – Громов

З них 111 ударів окупанти здійснили 15 листопада. 

З 11 листопада Росія завдала 148 ракетних ударів по Україні, – Громов
Олексій Громов
Фото: Скріншот відео

Найскладнішою ситуація залишається на сході України, де окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Донецької області.

Лише з минулої пʼятниці в цьому регіоні було понад 500 зіткнень із противником. Про це заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу.

На Волинському, Житомирському та Київському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. У Білорусі триває формування регіонального угруповання військ так званої союзної держави.

ЗСУ продовжують вести стабілізаційну операцію. Протягом тижня на Чернігівському та Сумському напрямках ворог здійснив 41 обстріл позицій наших військ та обʼєктів цивільної інфраструктури. Били в районах трьох пунктів Чернігівської та 17 – Сумської області. Був авіаудар. 

На сході ворог бʼє уздовж усієї лінії зіткнення. На Харківському та Купʼянському напрямках противник вів наступальні дії в районах декількох населених пунктів, але без успіху.

На Лиманському ворог продовжив спроби наступу. Теж без успіху. Бив ракетами і авіацією. 

На Бахмутському окупанти вели наступальні дії з метою витіснення наших позицій в районах Білогорівки, Соледара, Бахмутського та інших. Завдав авіаудару по позиціях українських захисників.

На Авдіївському і Новопавлівському напрямку ворог вів наступальні дії, зокрема біля Опитного, Невельського, Павлівки. Бив з авіації в районах 11 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку росіяни безуспішно намагались наступати в районі Времʼєвки. Завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі.

На Таврійському напрямку ворог завдав 28 ракетних ударів і вісім авіаційних біля 11 населених пунктів. У ході наступальних дій наші війська вийшли на рубіж по правому берегу річки Дніпро, звільнили 5580 кв. Кілометрів і 198 населених пунктів. 

З 11 листопада противник завдав 148 ракетних ударів, зокрема 15 листопада – 111 ударів по обʼєктах критичної інфраструктури. Росіяни застосували 26 безпілотників-камікадзе по позиціях наших військ і цивільних обʼєктів. Лише за сьогодні ворог застосував 16 крилатих ракет і пʼять БпЛА. 

ППО вбила за звітній період 102 повітрні цілі. ЗСУ вразили 36 пунктів управління ворога. 

Нагадаємо, цього тижня російська армія завдавала масованих ракетних ударів 15 листопада і сьогодні, 17 листопада. Ворог бив енергетичній інфраструктурі, сьогодні – по газовидобувній. Є поранені цивільні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також