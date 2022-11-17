СБУ ідентифікувала колаборантів, які ініціювали «приєднання» Донеччини до РФ

Загалом СБУ викрила і повідомила про підозри майже 70 організаторам незаконного «референдуму» у Донецькій області.

Служба безпеки викрила нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«У результаті системної роботи слідчі СБУ встановили особи 12 представників створеної агресором "Общественной палаты ДНР"», - йдеться у повідомленні.

Цей окупаційний орган виконував ключові завдання кремля із підготовки та проведення незаконного плебісциту у захоплених районах Донеччини.

До його складу увійшли посадовці-колаборанти з місцевих адміністрацій і комерсанти, які добровільно погодились працювати на бюджет РФ.

Під виглядом «громадських» ініціатив вони допомагали Москві приховати злочинні рішення щодо захоплення східних районів України.

Саме вони направили «термінове звернення» до ватажка терористів Пушиліна з вимогою негайного відокремлення регіону від України з подальшим його приєднанням до складу РФ.

Перед підготовкою «листа» зловмисники організували масову агітаційну кампанію серед місцевих жителів на підтримку країни-агресора. У «заходах» активну участь брали кремлівські пропагандисти і представники ворожих інформресурсів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім дванадцятьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук для притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.

Крім того, спецслужба повідомила, що вона викрила і повідомила про підозри майже 70 організаторам незаконного «референдуму» у Донецькій області.

Нагадаємо, минулого місяця Офісом генпрокурора було повідомлено про підозру чотирьом організаторам псевдореферендуму на Луганщині. Підозрюваним інкриміновано посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також колабораційну діяльність.