Учора виявили тіло людини, убитої росіянами під час окупації Донеччини

У середу, 16 листопада, російські військові поранили чотирьох мирних жителів Донецької області.
Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
“За минулу добу росіяни поранили чотирьох цивільних на Донеччині: трьох – у Бахмуті та одного – у Переїзному”, – йдеться у повідомленні.
Крім того, правоохоронці виявили тіло одного цивільного, убитого під час окупації – у Сосновому. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, вночі 15 листопада окупанти обстрілювали окремі ділянки фронту в Донецькій області.