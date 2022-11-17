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Учора виявили тіло людини, убитої росіянами під час окупації Донеччини

Тіло загиблого знайшли у Сосновому.

Учора виявили тіло людини, убитої росіянами під час окупації Донеччини
Фото: Поліція Донецької області

У середу, 16 листопада, російські військові поранили чотирьох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За минулу добу росіяни поранили чотирьох цивільних на Донеччині: трьох – у Бахмуті та одного – у Переїзному”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці виявили тіло одного цивільного, убитого під час окупації – у Сосновому. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вночі 15 листопада окупанти обстрілювали окремі ділянки фронту в Донецькій області.

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