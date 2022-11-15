​Уночі окупанти обстрілювали окремі ділянки фронту на Донеччині

Ніч у Донецькій області минула відносно спокійно, однак росіяни продовжили стріляти по цивільних на окремих ділянках фронту.
Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його інформацією, на Волноваському напрямку зафіксовано авіаудар та інтенсивні артобстріли по Вугледару. Також на території громади під вогонь потрапили Павлівка і Пречистівка.
На Донецькому напрямку вночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах Авдіївки, а на ранок місто зазнало масованого артобстрілу по центру.
На Горлівському напрямку гучно було в околицях Торецької, Світлодарської та Соледарської громад.
За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає.
Нагадаємо, у понеділок, 14 листопада, російські військові вбили одного мирного жителя Донецької області – у Сєвєрному. Ще одна людина отримала поранення.