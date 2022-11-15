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​Уночі окупанти обстрілювали окремі ділянки фронту на Донеччині

Інформація про загиблих мирних жителів не надходила.

​Уночі окупанти обстрілювали окремі ділянки фронту на Донеччині
Ілюстративне фото

Ніч у Донецькій області минула відносно спокійно, однак росіяни продовжили стріляти по цивільних на окремих ділянках фронту.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, на Волноваському напрямку зафіксовано авіаудар та інтенсивні артобстріли по Вугледару. Також на території громади під вогонь потрапили Павлівка і Пречистівка.

На Донецькому напрямку вночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах Авдіївки, а на ранок місто зазнало масованого артобстрілу по центру.

 

На Горлівському напрямку гучно було в околицях Торецької, Світлодарської та Соледарської громад.

За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає.

Нагадаємо, у понеділок, 14 листопада, російські військові вбили одного мирного жителя Донецької області – у Сєвєрному. Ще одна людина отримала поранення. 

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