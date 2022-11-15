"До підтвердження ЗСУ і думати не можна їхати", – Кім попередив про ворожі ІПсО щодо звільнених територій

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про заборону поїздок в деокуповані населені пункти до того, як звільнення офіційно підтвердять сили оборони України.

У телеграм він зазначив, що така інформація може бути складовою ворожих інформаційно-психологічних операцій.

"Аби не було ілюзій: поки ЗСУ не підтвердить, що населений пункт звільнено – туди навіть думати не можна, щоб їхати. Працює ІПСО русні", – заявив він.

Раніше в мережі поширили дані щодо нібито звільнення Кінбурської коси і Олешок, але ці дані в ОК "Південь" не підтверджують.

Нагадаємо, при відступі з населених пунктів ворог мінує всі обʼєкти, які може, включно з оселями мирних українців. Повертатися до звільнених міст і сіл можна тільки після дозволу військових. Сили оборони також проводять стабілізаційеі заходи з виявлення колаборантів та перевдягнутих у цивільне російських військових.