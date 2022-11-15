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Сьогодні в Україні буде без опадів

Температура вдень 3-8° тепла.

Сьогодні в Україні буде без опадів
Фото: Твоє Місто

У вівторок, 15 листопада, в Україні без опадів, вночі та вранці місцями туман.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Температура вдень 3-8° тепла, на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині 9-14°; у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

У наступні дві доби погода поступово зміниться: у західних, 17 листопада і у північних та центральних областях дощ та мокрий сніг, на решті території дощі. 

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, на півдні країни 6-13°.

17 листопада у західних, північних та центральних областях вночі 0-3° морозу, вдень 1-3° тепла. Вітер північно-східний, 5-12 м/с. 

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму. 

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