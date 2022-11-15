В Укренерго розповіли, де відключатимуть світло 15 листопада

Обмеження будуть у столиці та 8 областях.

В Укренерго повідомили про обмеження споживання електроенергії в Україні у вівторок, 15 листопада.

З 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

В інших областях України відключення не прогнозуються.

“Обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження енергооб’єктів російськими ракетами та дронами. Ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи цілодобово, щоб в українців було світло”, – зазанчили енергетики.

Нагадаємо, в Укренерго заперечили інформацію, начебто в Києві можуть перестати вимикати світло вже за тиждень.