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На деокупованих територіях Миколаївщини та Херсонщини відновлює роботу ДСНС

Зведені загони рятувальників з Миколаївської, Херсонської, Одеської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей направлені до місць дислокацій.

На деокупованих територіях Миколаївщини та Херсонщини відновлює роботу ДСНС
Фото: дснс херсон

На деокупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей відновлюють роботу підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Про повідомила пресслужба ДСНС.

Зведені загони з Миколаївської, Херсонської, Одеської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей, а також Мобільний рятувальний центр швидкого реагування, до складу яких входить особовий склад та спеціальна техніка, направлені до місць дислокацій, де надалі нестимуть службу та виконувати завдання за призначенням.

Окремо сформовано та направлено до районів, де велись бойові дій, піротехнічні розрахунки. 

Розміновувати територію будуть піротехніки з Дніпропетровщини, Запоріжжя, Херсонщини, Миколаївщини, Кіровоградщини, Черкащини, Хмельниччини, Житомирщини, Одещини, Луганщини, Вінниці, Рівненщини, Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України.

Фото: ДСНС

“14 листопада із перебігом проведення робіт в ході робочого візиту ознайомився Голова ДСНС України Сергій Крук разом із першим заступником Максимом Грицаєнко. Керівники ДСНС поспілкувались із особовим складом, провели виїзну наразу та надали відповідні розпорядження призначеним керівникам або тимчасово виконуючим обов'язки керівників на місцях по організації усіх необхідних заходів, які необхідно вжити у подальшому для повноцінного відновлення роботи підрозділів”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, ДСНС рекомендує українцям, які хочуть повернутися в деокуповані рідні міста, дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами.

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