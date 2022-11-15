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Зеленський подякував Трюдо за нову оборонну допомогу

"Україна та Канада – справжні союзники".

Зеленський подякував Трюдо за нову оборонну допомогу
Фото: canada.mfa.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський подякував канадському прем’єр-міністру Джастіну Трюдо за 500 млн долларів (400 млн канадських доларів) оборонної допомоги.

Про це він написав у Твіттері.

“Це чергове свідчення, що Україна та Канада – справжні союзники, які поділяють спільні цінності та мають однакові цілі”, – йдеться у повідомленні. 

Зеленський додав, що українців завжди пам’ятатимуть про допомогу, яку надавали братнці канадці у найважчі часи. 

Нагадаємо, за виділені кошти буде закуплене військове, розвідувальне і комунікаційне обладнання й пальне для літаків.

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