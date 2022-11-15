Зеленський подякував Трюдо за нову оборонну допомогу

Президент України Володимир Зеленський подякував канадському прем’єр-міністру Джастіну Трюдо за 500 млн долларів (400 млн канадських доларів) оборонної допомоги.
Про це він написав у Твіттері.
“Це чергове свідчення, що Україна та Канада – справжні союзники, які поділяють спільні цінності та мають однакові цілі”, – йдеться у повідомленні.
Зеленський додав, що українців завжди пам’ятатимуть про допомогу, яку надавали братнці канадці у найважчі часи.
Thank you @JustinTrudeau & 🇨🇦 people for CAD500 million in defense aid to 🇺🇦. This again proves that 🇺🇦 & 🇨🇦 are true allies who share common values & have the same goals. We’ll always remember the help provided by the fraternal 🇨🇦 in the most difficult times. Together we’ll win!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 14, 2022