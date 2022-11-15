У Фінляндії можуть почати навчання українських військових

На думку міністра оборони Фінляндії Антті Кайкконена, країна могла б забезпечити військову підготовку українців.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

“Такий варіант не виключається, але це питання залишається відкритим. Коли наша можлива роль у тренувальній операції ЄС стане детальнішою, ми побачимо, як і де навчання буде найбільш доцільним проводити”, – сказав Кайкконен.

Наразі 20 фінських військових інструкторів беруть участь у програмі у Британії, яка передбачає базову підготовку українських солдатів.

За словами Кайкконена, програма з навчання українських військових, яку надає Фінляндія, ймовірно, збільшиться.

“Ми також готуємо десятий пакет оборонної матеріальної допомоги Україні. Рішення щодо цього також можуть бути прийняті дуже скоро”, - пообіцяв міністр оборони Фінляндії.

Нагадаємо, українські військові пройдуть підготовку в рамках Місії військової допомоги ЄС. Заплановано, що навчання пройдуть 15 тисяч військовослужбовців.