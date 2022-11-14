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​НФЛ вшанувала сім’ї воїнів-гравців Української ліги американського футболу в матчі на "Альянц Арені" в Мюнхені

У перерві матчу "Сіетл" - "Тампа Бей" влаштували акцію пошани.

​НФЛ вшанувала сім’ї воїнів-гравців Української ліги американського футболу в матчі на "Альянц Арені" в Мюнхені

Національна футбольна ліга вшанувала сім’ї воїнів-гравців Української ліги американського футболу в матчі на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Про це повідомляє ua.tribuna.com.

У перерві матчу "Сіетл" - "Тампа Бей" влаштували акцію пошани сім’ям воїнів-гравців Української ліги американського футболу.

На поле вийшли українські жінки з дітьми, їм влаштували овації фани на трибунах та гравці.

Також повідомляється, що на Новий рік NFL Network випустить документальний фільм про українських гравців в американський футбол, які пішли до війська боронити Україну.

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