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Українців серед постраждалих від вибуху в Стамбулі немає, – Ніколенко

Турецька сторона надала відповідні дані. 

Українців серед постраждалих від вибуху в Стамбулі немає, – Ніколенко
Фото: sabah.com.tr

За інформацією турецької сторони, українців серед постраждалих внаслідок вчорашнього вибуху в центрі Стамбулу немає.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter.

"За інформацією турецької сторони, українців немає серед постраждалих внаслідок вибуху в Стамбулі", – написав він.

Нагадаємо, вчора в центрі Стамбулу о 16.20 за місцевим часом стався вибух, у результаті якого загинуло шестеро людей – четверо на місці вибуху, двоє в лікарні. Поранення отримала 81 людина.

Станом на ранок понеділка в лікарнях залишається 31 постраждалий. У реанімації перебуває п'ятеро людей, двоє з них у важкому стані. Раніше міністр юстиції Туреччини озвучив дві можливі версії вибуху в Стамбулі та те, що вибух могла здійснити жінка.

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