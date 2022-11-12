Росія закрила Керченську протоку для іноземних кораблів

Ймовірно, росіяни бояться ще одного підриву Кримського мосту.

Росія заборонила прохід через Керченську протоку до Азовського моря кораблів, завантажених за межами країни.

Про це повідомило головне управління з морських справ при Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини.

"Згідно з офіційним повідомленням, яке ми отримали від морської адміністрації Російської Федерації, прохід суден, завантажених за межами території РФ, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід до Азовського моря, заборонений", – йдеться в повідомленні.

Rusya Federasyonu Denizcilik İdaresinden aldığımız resmi bildirime göre Rusya Federasyonu toprakları dışından yüklü olarak gelen gemilerin Azak Denizi’ne geçişini sağlayan Kerç Boğazından kuzeye geçişleri yasaklanmıştır.

Denizcilik sektörümüze duyurulur. pic.twitter.com/FyPmibIR7o — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) November 12, 2022

Офіційного коментаря з цього приводу від влади РФ поки не було.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух із подальшою пожежею. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом, потім – що вибухнула вантажівка.

Пізніше під час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним Володимир Путін звинуватив у підриві мосту українські спецслужби. А російські пропагандистські ЗМІ отримали від Кремля вказівки, як висвітлювати вибух.

Путін сприйняв вибух на Кримському мосту як особисту образу. Він також доручив охороняти міст ФСБ.

Про деталі інциденту з мостом та його наслідки можна прочитати в матеріалі LB.ua: "Хто підірвав Кримський міст?".