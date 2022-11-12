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Росія закрила Керченську протоку для іноземних кораблів

Ймовірно, росіяни бояться ще одного підриву Кримського мосту.

Росія закрила Керченську протоку для іноземних кораблів
Фото: EPA/UPG

Росія заборонила прохід через Керченську протоку до Азовського моря кораблів, завантажених за межами країни.

Про це повідомило головне управління з морських справ при Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини.

"Згідно з офіційним повідомленням, яке ми отримали від морської адміністрації Російської Федерації, прохід суден, завантажених за межами території РФ, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід до Азовського моря, заборонений", – йдеться в повідомленні.

Офіційного коментаря з цього приводу від влади РФ поки не було.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух із подальшою пожежею. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом, потім – що вибухнула вантажівка. 

Пізніше під час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним Володимир  Путін звинуватив у підриві мосту українські спецслужби. А російські пропагандистські ЗМІ отримали від Кремля вказівки, як висвітлювати вибух.

Путін сприйняв вибух на Кримському мосту як особисту образу. Він також доручив охороняти міст ФСБ.

Про деталі інциденту з мостом та його наслідки можна прочитати в матеріалі LB.ua: "Хто підірвав Кримський міст?".

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