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Нідерланди виділять Україні 110 млн євро для проходження зими

Раніше Нідерланди повідомили про виділення для цього 70 млн євро.

Нідерланди виділять Україні 110 млн євро для проходження зими
Фото: Укрінформ

Нідерланди виділять додаткових 110 млн євро Україні для допомоги в проходженні зимового періоду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на міністерку внутрішньої торгівлі та розвитку співробіництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер.

Виділені Нідерландами гроші будуть призначені для забезпечення українців житлом, ремонту водогонів та будинків, закупівлі газу, продуктів харчування та електроенергії.

Частина зі 110 млн євро буде спрямована на постачання комплектуючих для ремонту пошкодженої енергетичної мережі України. 

Фінансування здійснюватиметься зокрема через Світовий банк та Європейський банк реконструкції та розвитку.

Ця сума буде додана до 70 млн євро допомоги, які уряд Нідерландів виділив у жовтні.

Нагадаємо, 17 країн Європейського Союзу відправили Україні 500 генераторів на допомогу у відновленні енергосистеми.

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