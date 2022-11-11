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Кулеба в Камбоджі провів зустріч із главою МЗС Таїланду

Кулеба закликав колегу захищати Статут ООН на тлі російської агресії.

Кулеба в Камбоджі провів зустріч із главою МЗС Таїланду
Фото: Twitter Д. Кулеби

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав тайського колегу Дона Прамудвінаі захищати Статут ООН на тлі російської агресії проти України.

Про це міністр повідомив у Twitter за підсумками зустрічі у Пномпені.

"Ми з міністром закордонних справ Таїланду Доном Прамудвінаі зустрілися в Пномпені, щоб обговорити російську агресію проти України. Я детально поінформував його про страждання, які війна Росії завдала українському народу. Я закликав Таїланд не шкодувати зусиль для захисту Статуту ООН", – написав Кулеба.

Нагадаємо, 9 листопада міністр закордонних справ України вперше в історії прибув із візитом до Камбоджі. Дмитро Кулеба братиме участь у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

В межах ACEAH Кулеба вже зустрівся з міністром закордонних справ Брунею. Очільник МЗС подякував за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

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