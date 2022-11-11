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"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених при відступі

Міни залишають у будинках мирних людей. 

"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених при відступі
Залишені росіянами міни
Фото: Генштаб ЗСУ

Під час відступу з півдня російські окупанти залишають велику кількість мін-пасток. Вони мінують, зокрема, оселі українців. 

Генштаб ЗСУ опублікував у фейсбук фотографії залишених мін з написами російською мовою "від щирого серця" та "з любовʼю з росії". Світлини надані службою звʼязків громадськістю 61-ї окремої піхотної Степової бригади. 

"Підступність та ницість загарбників не має меж. Їм абсолютно байдуже, що у домівки, які вони замінували, повертатимуться мирні українці, часто з дітьми", – зазначив він.

Генштаб нагадав, що українські сапери – одні з найкращих в світі, добре знають свою справу та невпинно знешкоджують смертельно небезпечні "сюрпризи" російських терористів.

Нагадаємо, про мінну небезпеку попередив і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він закликав мешканців деокупованих населених пунктів зачекати з поверненням. Вже є жертви підриву на мінах в селищах, які були звільнені від загарбників. 

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