"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених при відступі

Під час відступу з півдня російські окупанти залишають велику кількість мін-пасток. Вони мінують, зокрема, оселі українців.

Генштаб ЗСУ опублікував у фейсбук фотографії залишених мін з написами російською мовою "від щирого серця" та "з любовʼю з росії". Світлини надані службою звʼязків громадськістю 61-ї окремої піхотної Степової бригади.

"Підступність та ницість загарбників не має меж. Їм абсолютно байдуже, що у домівки, які вони замінували, повертатимуться мирні українці, часто з дітьми", – зазначив він.

Генштаб нагадав, що українські сапери – одні з найкращих в світі, добре знають свою справу та невпинно знешкоджують смертельно небезпечні "сюрпризи" російських терористів.

Нагадаємо, про мінну небезпеку попередив і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він закликав мешканців деокупованих населених пунктів зачекати з поверненням. Вже є жертви підриву на мінах в селищах, які були звільнені від загарбників.