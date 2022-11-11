​В окупованому Мелітополі прогримів вибух в будинку колаборанта

В окупованому Мелітополі пролунав вибух у під’їзді багатоповерхівки, де мешкає колаборант Андрій Бойко.

Про це повідомив у Telegram мер Метітополя Іван Федоров.

“Гучно та гаряче розпочався ранок для чергового колаборанта в Мелітополі. За попередньою інформацією, вибух пролунав у під'їзді багатоповерхівки, де мешкав очільник спортивної сфери Андрій Бойко”, – йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що інформація про стан здоров’я колаборанта уточнюється.

Нагадаємо, вчора у Мелітополі пролунали чотири потужних вибухи.