Вибори у США: як реванш республіканців вплине на подальшу допомогу Україні
Вибори у США: як реванш республіканців вплине на подальшу допомогу Україні
Військове командування РФ не просило про “зелений коридор” для виведення військових з Херсона, – Громов
Військове командування РФ не просило про “зелений коридор” для виведення військових з Херсона, – Громов
Пюре, фрі чи в мундирі?
Пюре, фрі чи в мундирі?
Кабмін воєнного часу
Кабмін воєнного часу
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
У Путіна закінчуються варіанти щодо України, – Bloomberg
У Путіна закінчуються варіанти щодо України, – Bloomberg
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту
Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту
ГоловнаСуспільствоВійна

​В окупованому Мелітополі прогримів вибух в будинку колаборанта

Його доля наразі невідома.

​В окупованому Мелітополі прогримів вибух в будинку колаборанта
Фото: Іван Федоров у Telegram

В окупованому Мелітополі пролунав вибух у під’їзді багатоповерхівки, де мешкає колаборант Андрій Бойко.

Про це повідомив у Telegram мер Метітополя Іван Федоров.

“Гучно та гаряче розпочався ранок для чергового колаборанта в Мелітополі. За попередньою інформацією, вибух пролунав у під'їзді багатоповерхівки, де мешкав очільник спортивної сфери Андрій Бойко”, – йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що інформація про стан здоров’я колаборанта уточнюється.

 

Нагадаємо, вчора у Мелітополі пролунали чотири потужних вибухи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також