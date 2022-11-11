Окупанти вдарили по Нікопольському району “градами” і важкою артилерією.

Уночі 11 листопада росіяни обстріляли “градами” і важкою артилерією три громади Дніпропетровської області – Марганецьку, Нікопольську і Мирівську.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Окупанти усю ніч тероризували Нікопольщину. Під обстрілами три громади – Марганецька, Нікопольська та Мирівська. Туди прилетіли понад 50 снарядів з російських “градів” та важкої артилерії”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Унаслідок обстрілів зазнали руйнувань коледж і житло. Люди не постраждали. У решті районів ніч з сиренами, та без ворожих ударів, на цю хвилину спокійно.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснили майже 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали райони близько 20 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей.