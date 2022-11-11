На півдні знищено 50 окупантів, три танки і гаубицю ворога

На півдні українська тактична авіація двічі за добу вдарила по місцях дислокації ворожих сил та техніки.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи понад пів сотні завдань, продовжували нищити логістику ворога й руйнувати систему управління.
Підтверджені втрати ворога складають 50 солдатів у пункті компактного проживання і зручного ураження, ще двома рашистами поповнено обмінний фонд.
“Шпигунські характеристики безпілотного ворожого розвідника типу “Орлан-10” нам добре відомі, тому й методи протидії у нас різноманітні, але ефективні: безпілотник збито, матеріали вивчаються фахівцями”, – додали в ОК.
Нагадаємо, згідно з інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні втрати Росії з 24 лютого по 10 листопада склали близько 78 690 осіб.
Очільник Обʼєднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що кількість вбитих і поранених солдатів російської армії скаладає понад 100 тисяч осіб. За його словами, Збройні сили України “ймовірно” зазнали такого ж рівня втрат у війні.
Окрім того, під час війни росіяни вже, ймовірно, вбили 40 000 цивільних українців.