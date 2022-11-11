На півдні знищено 50 окупантів, три танки і гаубицю ворога

Українська тактична авіація двічі вдарила по місцях дислокації ворожих сил та техніки.

На півдні українська тактична авіація двічі за добу вдарила по місцях дислокації ворожих сил та техніки.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи понад пів сотні завдань, продовжували нищити логістику ворога й руйнувати систему управління.

Підтверджені втрати ворога складають 50 солдатів у пункті компактного проживання і зручного ураження, ще двома рашистами поповнено обмінний фонд.

“Шпигунські характеристики безпілотного ворожого розвідника типу “Орлан-10” нам добре відомі, тому й методи протидії у нас різноманітні, але ефективні: безпілотник збито, матеріали вивчаються фахівцями”, – додали в ОК.

На полі бою наші підрозділи знищили три танки ворога, самохідну гаубицю “Мста-С” і 11 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Нагадаємо, згідно з інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні втрати Росії з 24 лютого по 10 листопада склали близько 78 690 осіб.

Очільник Обʼєднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що кількість вбитих і поранених солдатів російської армії скаладає понад 100 тисяч осіб. За його словами, Збройні сили України “ймовірно” зазнали такого ж рівня втрат у війні.

Окрім того, під час війни росіяни вже, ймовірно, вбили 40 000 цивільних українців.