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Поліцейські у кожному деокупованому населеному пункті виявляють сексуальне насильство, вчинене окупантами

Головним робочим інструментом поліцейських є подворовий і поквартирний обхід.

Поліцейські у кожному деокупованому населеному пункті виявляють сексуальне насильство, вчинене окупантами
Фото: МВС

Поліцейські мобільні групи у кожному деокупованому населеному пункті виявляють вчинене сексуальне насильство в умовах війни.

Про це повідомив очільник МВС України Денис Монастирський.

Він розповів, що коли відбувається деокупація населених пунктів, то після військових на цю територію потрапляють поліцейські. Їхнім головним робочим інструментом є подворовий і поквартирний обхід – так вдається виявляти значну частину воєнних злочинів. 

“Лише Нацполіцією зареєстровано понад 42 тис. проваджень. Також уже ідентифіковано близько 150 тис військовослужбовців рф, які зі зброєю в руках перебували на території України. Наступне завдання – вийти на рівень підозр та судових вироків”, – зазначив міністр.

За словами Монастирського, виявлення сексуального насильства є для нас відносно новою сферою, оскільки досі так масово і настільки жорстоко в нашій країні не скоювали такі категорії злочинів. Тому в кожному правоохоронному органі створюють нові підрозділи – як частина процесу спеціалізації. 

“Йдеться про вже утворені спеціальні поліцейські мобільні групи, що працюють у кожному деокупованому населеному пункті й виявляють, зокрема, і вчинені російськими військовими злочини на сексуальному грунті. Це ефективний інструмент”, – розповів міністр внутрішніх справ України.

Іншим інструментом такої спеціалізації є навчальні тренінги для поліцейських з виявлення потерпілих та роботи з ними. Ця робота триває і актуалізується, оскільки з деокупацією нових територій зростає потреба у новій кількості таких підготовлених фахівців.

“А щоб не допускати повторної віктимізації, яка все ще трапляється, потрібно координуватися із Міністерством соціальної політики, офісом Генерального прокурора, аби дійсно, коли виявляється постраждала, з нею одразу на місці могли працювати фахові психологи й долучалися соціальні служби. Така координація сил і засобів допоможе виявити й встановити злочинців, допоможе постраждалим”, – додав Монастирський.

Нагадаємо, спеціальна представниця генсека ООН з питань сексуального насильства у конфліктах Праміла Паттен заявила, що згвалтування та сексуальне насильство, до яких вдаються російські військові Україні, є частиною "воєнної стратегії" РФ.

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