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Вчителі Київщини отримали понад 4 тисячі ноутбуків

Проводити інтерактивні заняття та дистанційне навчання неможливо без необхідної техніки.

Вчителі Київщини отримали понад 4 тисячі ноутбуків
Фото: Олексій Кулеба

Вчителі Київської області за підтримки ЮНЕСКО отримали понад 4 тисячі ноутбуків. 

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Ноутбуки передали закладам освіти громад, котрі постраждали від російської агресі: Ірпінській, Макарівській, Іванківській, Бородянській, Димерській, Гостомельській та Великодимерській.  

Цей проєкт є продовженням ініціативи “Ноутбук кожному вчителю”, реалізація якого стала можливою завдяки компанії Google та за підтримки ЮНЕСКО.

Нагадаємо, в рамках ініціативи “Ноутбук кожному вчителю” столичні педагоги отримали майже дві тисячі нових хромбуків.

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