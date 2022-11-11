Вчителі Київщини отримали понад 4 тисячі ноутбуків

Проводити інтерактивні заняття та дистанційне навчання неможливо без необхідної техніки.

Вчителі Київської області за підтримки ЮНЕСКО отримали понад 4 тисячі ноутбуків.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Ноутбуки передали закладам освіти громад, котрі постраждали від російської агресі: Ірпінській, Макарівській, Іванківській, Бородянській, Димерській, Гостомельській та Великодимерській.

Цей проєкт є продовженням ініціативи “Ноутбук кожному вчителю”, реалізація якого стала можливою завдяки компанії Google та за підтримки ЮНЕСКО.

Нагадаємо, в рамках ініціативи “Ноутбук кожному вчителю” столичні педагоги отримали майже дві тисячі нових хромбуків.