Вчителі Київщини отримали понад 4 тисячі ноутбуків

Вчителі Київської області за підтримки ЮНЕСКО отримали понад 4 тисячі ноутбуків.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Ноутбуки передали закладам освіти громад, котрі постраждали від російської агресі: Ірпінській, Макарівській, Іванківській, Бородянській, Димерській, Гостомельській та Великодимерській.
Цей проєкт є продовженням ініціативи “Ноутбук кожному вчителю”, реалізація якого стала можливою завдяки компанії Google та за підтримки ЮНЕСКО.
Нагадаємо, в рамках ініціативи “Ноутбук кожному вчителю” столичні педагоги отримали майже дві тисячі нових хромбуків.