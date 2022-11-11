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Укрзалізниця планує запустити поїзд сполученням Прага - Чоп

Про дату запуску буде оголошено додатково.

Укрзалізниця планує запустити поїзд сполученням Прага - Чоп
Фото: Міністерство інфраструктури України

АТ "Укрзалізниця" у співпраці з чеськими перевізниками планує запустити поїзд сполученням Прага - Чоп.

Про це повідомила пресслужба УЗ у Telegram.

Дату початку курсування цього поїзда буде оголошено додатково.

Крім того, з 11 грудня 2022 року курсуватимуть поїзди: Відень (Австрія) - Чоп та Кошице (Словаччина) - Чоп.

Наразі через станцію "Чоп" курсують такі рейси:

  • №59/60 Київ - Чоп;
  • №749 Київ - Відень;
  • №4/3 Запоріжжя - Ужгород;
  • №45/46 Ужгород - Харків;
  • № 81/82 Київ - Ужгород;
  • №749/750 Київ - Ужгород;
  • №265/266 Ковель - Ужгород (новопризначений).

Нагадаємо, раніше в УЗ повідомили, що квитки на поїзд Київ - Варшава будуть продаватись повністю в онлайні.

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