Укрзалізниця планує запустити поїзд сполученням Прага - Чоп

Про дату запуску буде оголошено додатково.

АТ "Укрзалізниця" у співпраці з чеськими перевізниками планує запустити поїзд сполученням Прага - Чоп.

Про це повідомила пресслужба УЗ у Telegram.

Дату початку курсування цього поїзда буде оголошено додатково.

Крім того, з 11 грудня 2022 року курсуватимуть поїзди: Відень (Австрія) - Чоп та Кошице (Словаччина) - Чоп.

Наразі через станцію "Чоп" курсують такі рейси:

№59/60 Київ - Чоп;

№749 Київ - Відень;

№4/3 Запоріжжя - Ужгород;

№45/46 Ужгород - Харків;

№ 81/82 Київ - Ужгород;

№749/750 Київ - Ужгород;

№265/266 Ковель - Ужгород (новопризначений).

Нагадаємо, раніше в УЗ повідомили, що квитки на поїзд Київ - Варшава будуть продаватись повністю в онлайні.