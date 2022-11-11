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У Рівному відкрили центр підтримки "ЯМаріуполь"

Це вже 16-ий такий центр в Україні.

У Рівному відкрили центр підтримки "ЯМаріуполь"
Фото: Пресслужба Маріупольської міської ради

У Рівному почав роботу центр підтримки "ЯМаріуполь".

Про це повідомили в пресслужбі Маріупольської міської ради.

У Рівному перебувають сотні маріупольських родин. Центр дасть їм можливість отримувати тут комплексну допомогу.

"Центри "ЯМаріуполь" продовжують відкриватися по всій Україні. Ми бачимо, що це потрібно нашим людям, їм важливо відчувати маріупольське плече підтримки. Наші центри це не тільки мультифункціональний простір дієвої підтримки, а й об'єднання маріупольців у ком'юніті – велику маріупольську родину, де допоможуть з вирішенням будь-якої проблеми", - зауважив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Фото: Пресслужба Маріупольської міської ради

Фото: Пресслужба Маріупольської міської ради

Фото: Пресслужба Маріупольської міської ради

Нагадаємо, це вже 16-ий такий центр в Україні. Нещодавно "ЯМаріуполь" запрацював в Ужгороді. До цього центр підтримки відкрили в Чернівцях.

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