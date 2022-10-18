У Чернівцях відкрили центр "ЯМаріуполь"

У Чернівцях сьогодні відкрили центр комплексної допомоги переселенцям "ЯМаріуполь".

Про це повідомив у Telegram керівник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

За його словами, в центрі надаватимуть медичну, юридичну, психологічну допомоги жителям Маріуполя.

"Тут планують забезпечувати переселенців усім необхідним: від харчування до засобів гігієни. Також у центрі облаштували дитячу кімнату, де з малечею займатиметься вихователь-методист", - розповів Запаранюк.

Маріупольська міська рада забезпечила фінансування більшості витрат проєкту й залучила спонсорів, а Чернівецька допомогла із приміщенням, ремонтними роботами тощо.

"ЯМаріуполь" працюватиме в Чернівцях 6 днів на тиждень упродовж 8.00-18.00 без перерви.

Фото: Talagram/Руслан Запаранюк

Фото: Talagram/Руслан Запаранюк

Нагадаємо, це вже 14-ий такий центр в Україні. Раніше "ЯМаріуполь" запрацював у Тернополі. До цього його відкрили у Черкасах.