У Чернівцях відкрили центр "ЯМаріуполь"

У Чернівцях сьогодні відкрили центр комплексної допомоги переселенцям "ЯМаріуполь".
Про це повідомив у Telegram керівник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.
За його словами, в центрі надаватимуть медичну, юридичну, психологічну допомоги жителям Маріуполя.
"Тут планують забезпечувати переселенців усім необхідним: від харчування до засобів гігієни. Також у центрі облаштували дитячу кімнату, де з малечею займатиметься вихователь-методист", - розповів Запаранюк.
Маріупольська міська рада забезпечила фінансування більшості витрат проєкту й залучила спонсорів, а Чернівецька допомогла із приміщенням, ремонтними роботами тощо.
"ЯМаріуполь" працюватиме в Чернівцях 6 днів на тиждень упродовж 8.00-18.00 без перерви.
Нагадаємо, це вже 14-ий такий центр в Україні. Раніше "ЯМаріуполь" запрацював у Тернополі. До цього його відкрили у Черкасах.