Зранку росіяни випустили з Бєлгорода на Харків вісім ракет С-300

Сьогодні зранку Росія вдарила ракетами по Харкову, було випущено вісім С-300 з Бєлгорода.

Про це йдеться в повідомленні керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він зазначив, що частину ворожих повітряних цілей вдалося збити українським силам протиповітряної оборони. Решту поцілили в місто.

"Є руйнування виключно цивільних об’єктів: гуманітарний склад, території приватних будинків. На щастя, ніхто не постраждав. Зараз усі служби працюють над тим, аби оперативно ліквідувати наслідки обстрілів", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, за інформацією міського голови Харкова, під ударами опинився район одного з промислових підприємств міста.

Також окупанти вдарили по енергооб'єкту в Києві. За попередніми даними, загинули троє людей, одна людина отримала поранена.