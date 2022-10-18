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Унаслідок обстрілу енергообʼєкту в Києві є поранені і загиблі

Дані уточнюються. 

Унаслідок обстрілу енергообʼєкту в Києві є поранені і загиблі
Ілюстративне фото
Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

Унаслідок російського удару по енергетичному обʼєкту в Києві, за попередніми даними, загинули двоє людей, одна була поранена.

Про це повідомила Київська міська прокуратура. Розпочато розслідування за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу – порушення законів і звичаїв війни, поєднаних із умисним убивством.

"За даними слідства, 18 жовтня 2022 року збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл об’єкту енергозабезпечення на Лівому березі столиці. За попередніми даними, двоє людей загинуло, ще одну поранено", – йдеться у повідомленні. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня Росія вдарила по енергообʼєктах Дніпра, Житомира і Києва. У столиці під удар потрапили два обʼєкти в Деснянському районі. Один житловий масив знеструмлено, є перебої у подачі води.

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