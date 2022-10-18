Росіяни обстріляли ракетами Курахівську ТЕС на Донеччині

Є пошкодження інфраструктури та поранені.

Сьогодні вночі окупанти двічі обстріляли ракетами місто Курахове, Сонцівку і Курахівську ТЕС на Донеччині.

Про це повідомив у Facebook міський голова Курахового Роман Падун.

"Ніч з 17 на 18 жовтня минула не спокійно. Вчора та сьогодні вранці ворог наніс ракетні удари по Курахівській ТЕС, по місту Курахове та селу Сонцівка", – йдеться у дописі.

Унаслідок обстрілів є поранені та пошкодження.

Об'єкти критичної інфраструктури працюють в штатному режимі. Підвіз питної води здійснюється по території всієї громади. Міський голова наголосив на необхідності евакуації для населення.

Нагадаємо, вночі 18 жовтня росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, є загиблі і поранені.