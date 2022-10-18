Голова МВС закликав українців не стріляти по дронах-камікадзе
Голова МВС закликав українців не стріляти по дронах-камікадзе
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
Атака дронів. Українські уроки
Атака дронів. Українські уроки
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
Помер відомий український політик Борис Беспалий
Помер відомий український політик Борис Беспалий
Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли ракетами Курахівську ТЕС на Донеччині

Є пошкодження інфраструктури та поранені.

Росіяни обстріляли ракетами Курахівську ТЕС на Донеччині
Курахівська ТЕС. Ілюстративне фото
Фото: energo.dtek.com

Сьогодні вночі окупанти двічі обстріляли ракетами місто Курахове, Сонцівку і Курахівську ТЕС на Донеччині.

Про це повідомив у Facebook міський голова Курахового Роман Падун.

"Ніч з 17 на 18 жовтня минула не спокійно. Вчора та сьогодні вранці ворог наніс ракетні удари по Курахівській ТЕС, по місту Курахове та селу Сонцівка", – йдеться у дописі.

Унаслідок обстрілів є поранені та пошкодження.

Об'єкти критичної інфраструктури працюють в штатному режимі. Підвіз питної води здійснюється по території всієї громади. Міський голова наголосив на необхідності евакуації для населення.

 

Нагадаємо, вночі 18 жовтня росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, є загиблі і поранені. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також