Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
На Вінничині кілька разів лунали вибухи, є влучання в об'єкт інфраструктури
На Вінничині кілька разів лунали вибухи, є влучання в об'єкт інфраструктури
Атака дронів. Українські уроки
Атака дронів. Українські уроки
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
Голова МВС закликав українців не стріляти по дронах-камікадзе
Голова МВС закликав українців не стріляти по дронах-камікадзе
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
Помер відомий український політик Борис Беспалий
Помер відомий український політик Борис Беспалий
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожого удару знеструмлено 11 населених пунктів Житомирської області

Загиблих і поранених немає. 

Унаслідок ворожого удару знеструмлено 11 населених пунктів Житомирської області
Ілюстративне фото
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Унаслідок ворожих ударів по Житомиру в області знеструмлено 11 населених пунктів. Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Бунечко. 

"Сьогодні ворог віроломно здійснив обстріл об'єкта енергетичної інфраструктури Житомирщини. Наразі 11 населених пунктів області тимчасово залишились без світла", – зазначив він. 

Станом на ранок триває аварійне перепідключення на резервні мережі, які дозволять відновити постачання світла в громади. Жертв та постраждалих унаслідок атаки немає.

"Бережіть себе та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" – закликав він.

Нагадаємо, цього ранку росіяни також вдарили по енергетичних обʼєктах Києва і Дніпра. У столиці знеструмлено Троєщину. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також