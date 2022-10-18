Унаслідок ворожого удару знеструмлено 11 населених пунктів Житомирської області

Загиблих і поранених немає.

Унаслідок ворожих ударів по Житомиру в області знеструмлено 11 населених пунктів. Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Бунечко.

"Сьогодні ворог віроломно здійснив обстріл об'єкта енергетичної інфраструктури Житомирщини. Наразі 11 населених пунктів області тимчасово залишились без світла", – зазначив він.

Станом на ранок триває аварійне перепідключення на резервні мережі, які дозволять відновити постачання світла в громади. Жертв та постраждалих унаслідок атаки немає.

"Бережіть себе та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" – закликав він.

Нагадаємо, цього ранку росіяни також вдарили по енергетичних обʼєктах Києва і Дніпра. У столиці знеструмлено Троєщину.