Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
На Вінничині кілька разів лунали вибухи, є влучання в об'єкт інфраструктури
На Вінничині кілька разів лунали вибухи, є влучання в об'єкт інфраструктури
Атака дронів. Українські уроки
Атака дронів. Українські уроки
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
Голова МВС закликав українців не стріляти по дронах-камікадзе
Голова МВС закликав українців не стріляти по дронах-камікадзе
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
Помер відомий український політик Борис Беспалий
Помер відомий український політик Борис Беспалий
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Вранці Повітряні сили збили штурмовик росіян

Уночі оборонці ліквідували ракети і "шахіди". 

Вранці Повітряні сили збили штурмовик росіян
Юрій Ігнат
Фото: Командування Повітряних сил

Уранці 18 жовтня українські оборонці збили над Херсонською областю російський Су-25. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. 

"Збило на Херсонщині Повітряне командування «Південь» Су-25 рашистів", – повідомив він.

За ніч на півдні України збили шість "шахідів", один на сході, також є дані про збиті чотири "калібри". 

"Атакують із моря калібрами", є інформація про застосування балістичних ракет з півночі, стратегічна авіація з Ростовської області – ту-95, Ту-160 – шість літаків, кожен може мати 8-12 ракет, атакують, які передбачалося, саме обʼєкти енергетичної критичної інфраструктури", – повідомив він. 

Нагадаємо, вранці 18 жовтня окупанти вдарили по енергетичних обʼєктах у Києві, Житомирі і Дніпрі. Житомир знеструмлено повністю, в Києві – один район. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також