Вранці Повітряні сили збили штурмовик росіян

Уранці 18 жовтня українські оборонці збили над Херсонською областю російський Су-25.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Збило на Херсонщині Повітряне командування «Південь» Су-25 рашистів", – повідомив він.

За ніч на півдні України збили шість "шахідів", один на сході, також є дані про збиті чотири "калібри".

"Атакують із моря калібрами", є інформація про застосування балістичних ракет з півночі, стратегічна авіація з Ростовської області – ту-95, Ту-160 – шість літаків, кожен може мати 8-12 ракет, атакують, які передбачалося, саме обʼєкти енергетичної критичної інфраструктури", – повідомив він.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня окупанти вдарили по енергетичних обʼєктах у Києві, Житомирі і Дніпрі. Житомир знеструмлено повністю, в Києві – один район.