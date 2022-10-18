Окупанти обстріляли дві теплоелектростанції ДТЕК, є загиблі і поранені

Уранці 18 жовтня окупанти повторно обстріляли дві теплоелектростанції, які належать компанії "ДТЕК Енеро". Внаслідок обстрілів одна людина загинула, шестеро дістали поранення.

Про це повідомляє ДТЕК.

"18 жовтня Росія продовжила наносити масовані терористичні удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Вранці від обстрілів повторно постраждали два енергетичні підприємства ДТЕК Енерго", – йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки семеро людей отримали поранення, їм оперативно викликали швидку допомогу, однак дорогою до лікарні один із поранених помер.

Через обстріли енергетичне обладнання зазнало серйозних ушкоджень. Працівники підприємств зможуть приступити до роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи після відміни тривоги.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня Російська Федерація атакувала енергетичну інфраструктуру України в трьох областях.