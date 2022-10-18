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Росія обстріляла енергообʼєкти Житомира. Місто лишилось без води і світла

Інформації про потерпілих поки немає. 

Росія обстріляла енергообʼєкти Житомира. Місто лишилось без води і світла
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/kpszsu

Російська армія вранці 18 жовтня обстріляла енергообʼєкт у Житомирі.

Про це повідомили в Офісі президента. 

"Попередньо 2 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС", – йдеться у повідомленні.

Місто знеструмлено, немає і водопостачання, додав мер Сергій Сухомлин. Лікарні підключені до резервів. Міська рада також закликала забрати дітей з садочків і шкіл після того, як дадуть сигнал відбою тривоги. Через знеструмлення в закладах освіти немає можливості приготувати їжу. 

Житомир – не єдине місто, чиї обʼєкти енергетичної інфраструктури зазнали терористичної російської атаки цього ранку. Є також влучання в Дніпрі і Києві. Крім того, росіяни атакували вранці Харків. 

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