Росія обстріляла енергообʼєкти Житомира. Місто лишилось без води і світла

Інформації про потерпілих поки немає.

Російська армія вранці 18 жовтня обстріляла енергообʼєкт у Житомирі.

Про це повідомили в Офісі президента.

"Попередньо 2 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС", – йдеться у повідомленні.

Місто знеструмлено, немає і водопостачання, додав мер Сергій Сухомлин. Лікарні підключені до резервів. Міська рада також закликала забрати дітей з садочків і шкіл після того, як дадуть сигнал відбою тривоги. Через знеструмлення в закладах освіти немає можливості приготувати їжу.

Житомир – не єдине місто, чиї обʼєкти енергетичної інфраструктури зазнали терористичної російської атаки цього ранку. Є також влучання в Дніпрі і Києві. Крім того, росіяни атакували вранці Харків.