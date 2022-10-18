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США стверджують, що іранські безпілотники порушують санкції

Дрони-камікадзе порушують резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН, пов'язаною з ядерною угодою Ірану.

США стверджують, що іранські безпілотники порушують санкції
Фото: itc.ua

США погоджуються із західними союзниками у тому, що постачання Іраном Росії вибухонебезпечних безпілотників порушує санкції ООН.

Про це пише BBC.

США погоджуються з оцінкою Франції та Великобританії, що безпілотники порушують резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН, заявили у Держдепартаменті. Ця резолюція, яка пов’язана з ядерною угодою Ірану, забороняє передачу Іраном певних військових технологій.

“Україна ідентифікувала безпілотні літальні апарати (БПЛА) як іранську зброю Shahed-136. Їх називають дронами-камікадзе на честь японських пілотів-винищувачів, які виконували бойові завдання під час Другої світової війни”, – пише видання.

Безпілотники, передані з Ірану до Росії, які використовуються у війні проти України, належать до зброї, на яку буде діяти ембарго згідно з резолюцією 2231, сказав заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель.

Іран заперечує постачання їх до Росії, але Пател сказав, що США “публічно викрили, що Росія отримала безпілотники з Ірану, що це було частиною плану Росії імпортувати сотні іранських БПЛА різних типів”.

Він додав, що є “значні докази використання їх в Україні Росією”.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки дронами у Києві загинуло четверо киян, серед них – вагітна жінка.

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