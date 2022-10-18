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Ворог обстріляв Березнегувате та Куцуруб на Миколаївщині

Окупанти чотири рази атакували Великоолександрівську громаду Бериславщини.

Ворог обстріляв Березнегувате та Куцуруб на Миколаївщині

Ситуація в операційній зоні на Південнобузькому напрямку стабільно складна, але контрольована.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Противник веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Ворог продовжує наносити вогневе ураження наших військ із застосуванням авіації, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів.

Для уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії ворог посилив повітряну розвідку.

“Продовжує завдавати ракетних ударів по прифронтовій Березнегуватській громаді. 4 реактивних снаряди системи залпового вогню “Смерч” випустив по сільськогосподарських територіях. Без жертв”, – йдеться у повідомленні.

З важкої артилерії обстріляно Куцурубську громаду вздовж узбережжя – без людських втрат.

Армійською та штурмової авіацією ворог 4 рази атакував Великоолександрівську громаду Бериславщини.

Нагадаємо, у Миколаївській області у неділю ввечері окупанти збили два дрони-камікадзе.

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