Європарламент розгляне визнання РФ державою-спонсором тероризму

До порядку денного пленарних засідань Європарламенту включені дебати про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму. Такий запит подала група Європейських консерваторів і реформістів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар депутата Європарламенту від Польщі Боґдана Жоньцаце виданню PAP.

"Ми раді, що дискусія відбудеться, і що в листопаді ми голосуватимемо за цю резолюцію, що дозволить представити справжні відносини між Росією та ЄС і покаже варварство Путіна та його оточення, а також тих із Західної Європи, які мають з ним бізнес", – повідомив Жоньца.

Зазначається, що 201 євродепутат підтримав включення резолюції до дебатів, 99 висловилися проти, ще 61 – утримався.

Очікується, що резолюцію обговорять та винесуть на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом.