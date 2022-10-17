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Associated Press показало, як Москва робить росіянами українських дітей

Окупантів не хвилює, чи є у неповнолітніх опікуни, повернення додому займає місяці.

Associated Press показало, як Москва робить росіянами українських дітей

Росіяни відкрито депортують українських дітей у віддалені регіони РФ, до анексованого Криму, на територію так званої “ДНР” та на інші окуповані території. 

Про це свідчать результати розслідування агенції Associated Press, де журналісти зібрали історії визволених дітей, яких вдалося повернути, а також тих, що вже виховуються у прийомних сім’ях в Росії.

Видання зазначає, що неповнолітніх вивозять без їхньої згоди, брешуть, мовляв, вони не потрібні батькам, потім використовують для пропаганди та влаштовують у російські сім’ї, надаючи громадянство. 

Так трапилося з шістьома дітьми Ольги Лопаткіної, яка за лічені дні до війни відправила шістьох прийомних дітей у санаторій в Маріуполі. Окупанти не випустили гуманітарну колону з її дітьми у Запоріжжя і натомість відправили на територію, підконтрольну бойовикам "ДНР", де швидко знайшли їм школу, сиротинець і родини в РФ. 

Дітей Ольги показували по російському ТБ, казали, що мати їх не любить, налаштовували проти батьків. Після 2 місяців переговорів так звана "ДНР" дозволила волонтеру з довіреністю від Лопаткіної забрати дітей. Зараз вони перебувають у Франції.

Інакше склалася доля трьох дітей-сиріт з Маріуполя, які влаштували у сім’ю професійної прийомної мами, хоча у них була біологічна мати в Україні, яка нібито не заперечувала. 

“Вони стали громадянами Росії і називають її мамою”, - пише видання. 

Зазначимо, що достеменно кількість депортованих українських дітей назвати дуже важко. Українські офіційні особи стверджують, що мова йде про 8 140 дітей, проте ця цифра може бути в рази вищою. Повернути вдалося лише 96 дітей.

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