Росія повертає військову підготовку в шкільну програму і все більше нагадує СРСР, - британська розвідка

З 1 вересня 2023 року такі заняття стануть обов'язковими.

Російська Федерація стає дедалі більш мілітаризованою і нагадує про Радянський Союз.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Зазначається, що останніми тижнями Міністерство освіти Росії надало детальну інформацію про реалізацію плану щодо включення базової військової підготовки до навчальної програми середньої школи. Тепер курс "Основи безпеки життєдіяльності" міститиме навчання поводженню з автоматами серії АК та ручними гранатами, бойовій стройовій підготовці та салютам, використанню засобів індивідуального захисту.

З 1 вересня 2023 року заняття стануть обов'язковими. Крім того, у грудні 2022 року Міністерство науки та вищої освіти оголосило про програму "Основи військової підготовки" для студентів ВИШів.

"Ці ініціативи підкреслюють дедалі більш мілітаризовану атмосферу в Росії під час війни, а також - навмисним нагадуванням про СРСР, оскільки подібне навчання було обов'язковим у школах до 1993 року", - зазначили в розвідці.

Нагадаємо, що для знищення самоідентифікації дітей на тимчасово окупованих територіях України росіяни використовують насамперед школи, дитячі табори та різноманітні заходи з пропагандистами. Також продовжуються вербування підлітків до мілітаристичного угрупування “Юнармія”, яке є аналогом гітлер’югенду з нацистської Німеччини.

У серпні 2021 року українська уповноважена Верховної Ради з прав людини звернулася до ЮНІСЕФ через мілітаризацію дітей на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Раніше, в вересні 2018 року, в окупованому Джанкої під час святкування Дня міста окупанти влаштували показовий виступ дітей, під час якого вони кидалися один на одного з багнетами, ножами, лопатами і шашками. Діти на сцені розігрували декілька мілітаристських сценок зі стилізованим боєм і вбивствами.

У травні 2015-го в одній зі шкіл Донецька відбулася театралізована вистава, під час якої школярі з георгіївськими стрічками, одягнені в камуфляжні костюми, імітували розстріл українців.