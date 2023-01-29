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​Президент Азербайджану пропонує збільшити склад Радбезу ООН за рахунок ісламських і держав

Алієв зазначив, щоретакі форми сформують "більш безпечний і справедливий світ".

​Президент Азербайджану пропонує збільшити склад Радбезу ООН за рахунок ісламських і держав
Ільхам Алієв
Фото: jam-news.net

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вважає за необхідне реформувати ООН, зокрема, розширити склад Ради Безпеки, де мають бути відведені постійні місця ісламським державам і руху неприєднання.

Про це він сказав, виступаючи зі спільною заявою з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом ас-Сісі, передає "Інтерфакс-Україна".

"В одному зі своїх виступів я заявив, що в цих реформах є велика необхідність. Вважаю, що склад Радбезу (ООН - ІФУ) має бути розширений. Одне постійне місце має бути відведене членам Організації Ісламського Співробітництва, і ОІС має висувати свого кандидата на основі консультацій. Ще одне місце постійного члена має бути відведене руху неприєднання і це місце має отримати країна, яка головує в ній. Вважаю, що це було б справедливо", - сказав Алієв.

Він додав, що ці реформи сформують "більш безпечний і справедливий світ".

Нагадаємо, МЗС України готується офіційно поставити питання права Росії бути членом ООН і Радбезу. 

Наразі Росія має право вето в Раді безпеки ООН, що дозволяє їй блокувати будь-які рішення, які їй не подобається. Докладно про маніпуляції РФ у Радбезі читайте в матеріалі на LB.ua.

Після чергової атаки Росії, яка завдала ракетного удару по місту Дніпро, в результаті якого загинули 35 людей, міністерка закордонних справ Албанії Олта Джачка заявила, що РФ діє як терористична організація, а не постійний член Радбезу ООН.

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