​Президент Азербайджану пропонує збільшити склад Радбезу ООН за рахунок ісламських і держав

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вважає за необхідне реформувати ООН, зокрема, розширити склад Ради Безпеки, де мають бути відведені постійні місця ісламським державам і руху неприєднання.

Про це він сказав, виступаючи зі спільною заявою з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом ас-Сісі, передає "Інтерфакс-Україна".

"В одному зі своїх виступів я заявив, що в цих реформах є велика необхідність. Вважаю, що склад Радбезу (ООН - ІФУ) має бути розширений. Одне постійне місце має бути відведене членам Організації Ісламського Співробітництва, і ОІС має висувати свого кандидата на основі консультацій. Ще одне місце постійного члена має бути відведене руху неприєднання і це місце має отримати країна, яка головує в ній. Вважаю, що це було б справедливо", - сказав Алієв.

Він додав, що ці реформи сформують "більш безпечний і справедливий світ".

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