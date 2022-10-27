Чому Росія маніпулює Радбезом ООН?

Висновки про ефективність структури, покликаної захищати мир і безпеку в світі, сподіваємось, зрештою будуть зроблені. А наразі нагадуємо, що саме вимагала від Радбезу ООН Росія за вісім місяців великої війни, а також з якими ініціативами виступала Україна.

Заяві передував виступ Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в Києві , в якому він розкритикував Раду безпеки за нездатність запобігти або припинити війну в Україні.

Принагідно зауважимо, що першою офіційною реакцією Радбезу ООН на повномасштабне вторгнення Росії в Україну стала коротка заява, ухвалена аж 6 травня . В ній Радбез висловив "глибоке занепокоєння з приводу підтримки миру та безпеки України", уникнувши слів "війна", "вторгнення" і навіть "конфлікт".

До слова, 26 жовтня Рада Безпеки ООН провела на вимогу РФ закрите засідання щодо нібито створення в Україні "брудної бомби" , на якому Росія не надала на користь своїх заяв жодних доказів. За словами заступника посла Великої Британії в ООН Джеймса Каріукі, "це російська дезінформація, яку ми бачили багато разів раніше, і вона має припинитися".

Раніше Росія надіслала до РБ ООН "проєкт резолюції" про створення комісії для розслідування "діяльності біолабораторій США в Україні", а також "скаргу" щодо їхньої діяльності. У березні Радбез ООН уже розглядав питання українських "біолабораторій", однак Росії цього, вочевидь, виявилося замало.

Сьогодні, 27 жовтня, Рада безпеки ООН збиратиметься для обговорення російських фейків – про "військово-біологічну діяльність" та "брудну бомбу" в Україні.

Ініціативи України:

За тиждень до початку повномасштабного російського вторгнення Україна ініціювала обговорення постанови російської Держдуми щодо визнання так званих "ЛДНР" на засіданні Ради Безпеки ООН 17 лютого.

"Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання так званих "ЛДНР", яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання", – повідомляв тоді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Згодом у МЗС України зазначили, що вранці 17 лютого незаконні збройні формування РФ обстріляли з важкого озброєння українське село Станиця Луганська, влучивши у дитячий садок та пошкодивши цивільну інфраструктуру. Тому делегація України офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН із вимогою обговорити на засіданні Радбезу обстріл Росією Станиці Луганської.

За три дні до вторгнення Дмитро Кулеба звернувся до держав-членів Ради безпеки ООН з проханням негайно обговорити питання деескалації та гарантування безпеки України, ґрунтуючись на положеннях Будапештського меморандуму.

У відповідь представник Росії в ООН Василь Небензя на засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному на прохання України через визнання Росією "ЛДНР", звинуватив у руйнуванні Мінських домовленостей Україну. Небензя закликав західних колег "відкинути емоції" і сконцентруватися на тому, як "уникнути війни та змусити Україну припинити обстріли та провокації проти Донецька та Луганська".

Удруге за два дні Рада Безпеки ООН терміново зібралася через Україну, коли на українські міста вже летіли російські бомби і ракети.

На скликаному Україною через прохання ватажків "ДНР" і "ЛНР" до Росії про військову допомогу терміновому засіданні Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй постпред України при ООН Сергій Кислиця попросив Небензю підтвердити, що війська РФ не бомбардують українські міста.

"Події в Україні не можна називати війною, це спеціальна військова операція", – відповів Небензя.

Резолюцію ООН із засудженням військового нападу Росії на Україну Росія, звісно ж, заблокувала.

За резолюцію проголосували одинадцять членів Радбезу, проти – один, утрималися Китай, Індія та ОАЕ.

"Ми повинні піднятися на захист статуту ООН. Ті, хто каже, що в цьому винні кілька сторін, не мають рації. Росія – агресор", – наголосила постпред США при ООН Томас-Грінфілд. А представниця Великобританії Барбара Вудворд зазначила, що проти резолюції проголосувала лише "сторона з правом вето, яка сама ж і здійснює цей конфлікт".

Як відомо, до складу Радбезу ООН входять п'ятнадцять держав, п'ять із них – Росія, Китай, США, Великобританія та Франція – є постійними членами і мають право вето. Росія своїм правом вето постійно зловживає. Місце постійного члена Радбезу Росія теж займає незаконно, що було вже не раз доведено, і не лише українською стороною.

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І Україна, і Росія вимагали скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН для обговорення подій у Бучі.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 3 квітня заявив, що "військові злочини у Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду і в Раді безпеки ООН у вівторок, 5 квітня".

6 червня Рада Безпеки ООН засідала з приводу ситуації в Україні, зокрема сексуального насильства окупантів проти цивільного населення.

А 21 червня Радбез розглянув проблему підбурювання до насильства як одну з причин російської агресії проти України.

На засіданні, скликаному на прохання України, низка країн Ради Безпеки ООН засудила російський удар по торговельному центрі Кременчука, який армія окупанта здійснила 27 червня.

Автори заяви "в найрішучіший спосіб" засудили загибель мирних мешканців у результаті цих ракетних обстрілів, зокрема наповненого людьми торговельного центру в Кременчуці, наголосили на необхідності проведення обʼєктивного, професійного і незалежного розслідування і вимагали негайного виведення російських військ із України.

Розглядали на засіданні Ради Безпеки ООН і "фільтраційні операції" в Росії.

Спеціальне засідання, скликане за ініціативою України, відбулося з приводу псевдореферендумів, які загарбники нашвидкуруч провели на окупованих територіях.

Президент України Володимир Зеленський подякував партнерам, які підтримали скликання цього засідання й чітко виступили на захист України та міжнародного права. "Злочин агресії проти нашої держави, фарс на окупованій території, який окупанти називають референдумами, підготовка чергової спроби анексії української території – все це кроки, якими Росія добиває Статут ООН. Я закликав членів Радбезу зупинити того одного, хто ставить себе проти всіх у світі. Це можливо.

Але під час голосування резолюції із засудженням кремлівських псевдореферендумів в Україні і закликом не визнавати жодних змін українських кордонів делегація РФ у Раді Безпеки знову застосувала вето.

Утрималися під час голосування Бразилія, Габон, Індія і Китай.

Ініціативи Росії:

На засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному за ініціативою Росії для розгляду питань "військово-біологічної діяльності США на території України" у березні, постійна представниця Великої Британії при Організації Барбара Вудворд відзначила, що закиди Росії про нібито розробку Україною забороненої біологічної зброї – брехливі й нічим не підтверджені.

"Росія внесла до Ради Безпеки кілька неймовірних, абсолютно необґрунтованих та безвідповідальних теорій змови. Скажу дипломатично: це повний нонсенс. Не існує навіть крихти достовірних доказів того, що Україна має програму біологічної зброї", – сказала Вудворд.

"Дослідницькі об’єкти – установи, створені для протидії загрозам громадському здоров’ю. Доповідачі ООН сьогодні підтвердили це. Заяви росії про нібито розробку біозброї – це ще одна брехня у російській дезінформаційній кампанії", – наголосила дипломат.

Вона додала, що Рада Безпеки ООН "засідає не для того, аби слугувати аудиторією для російської внутрішньої пропаганди". "Ми не маємо дозволяти Росії зловживати її місцем постійного члена Радбезу ООН для поширення дезінформації та брехні й викривлення призначення Ради Безпеки", – підсумувала Вудворд.

Постпред США при ООН Лінда Томас Грінфілд заявила, що Сполучені Штати серйозно занепокоєні можливістю застосування російськими силами хімічної/бактеріологічної зброї в Україні для проведення операції "під чужим прапором" або підтримки тактичних бойових операцій на українській території.

Нагадаємо, саме тоді глава МЗС Росії Сергій Лавров стверджував, що Україна за підтримки США розробляє "етнічно орієнтовану біологічну зброю".

23 березня Рада Безпеки ООН не ухвалила "гуманітарну" резолюцію Росії щодо України.

Підтримали резолюцію лише сама Росія та Китай. Інші тринадцять членів Радбезу (Франція, Великобританія, США, Індія, Ірландія, Кенія, Мексика, Норвегія, Албанія, Бразилія, Габон, Гана, ОАЕ) утрималися.

Внесення цієї резолюції агресором у війні з Україною представники західних країн в ООН назвали "цинічним" та "образливим".

Тему екстреного засідання Ради безпеки ООН для обговорення подій у Бучі, яке Росія вимагала провести днем раніше, ніж просила Україна, заступник Небензі Дмитро Полянський окреслив як "провокація українських радикалів".

Нагадаємо, коли світ побачив кадри злочинів окупантів проти мирного населення у Бучі на Київщині, Росія запустила масштабну інформаційну кампанію, заперечуючи свою причетність до вбивств і катувань людей або звинувачуючи у своїх злочинах Україну.

Що стосується інших ініціатив, то тодішній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявляв, що скличе екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію навколо Запорізької АЕС.

А Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі звертався до Ради безпеки ООН із пропозицією створити на ЗАЕС зону ядерної безпеки та захисту.

Варто також пригадати спеціальне засідання Радбезу 22 вересня, на якому йшлося про вторгнення Росії в Україну. Рада Безпеки ООН прохолодно зустріла Лаврова, який спочатку запізнився на засідання, а потім, виголосивши промову на “захист вторгнення в Україну”, пішов геть.

Глава Ради ЄС Шарль Мішель закликав призупинити членство Росії у Раді Безпеки ООН. У Єврокомісії вважають, що Росія не є відповідальним членом міжнародної спільноти, а після нещодавніх загроз застосувати ядерну зброю повністю дискредитувала себе як постійний член Ради безпеки ООН.

Раніше повідомлялося також, що Сполучені Штати мали намір запропонувати провести реформу Ради безпеки ООН — змінити використання права вето через дії РФ, яка неодноразово блокувала рішення Ради, в тому числі й стосовно розв’язаної Росією війни в Україні.

Однак поки що всі ці ініціативи лише на рівні намірів. А Росія продовжує вимагати, блокувати і дезінформувати.