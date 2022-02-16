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Україна просить Радбез ООН обговорити постанову Держдуми про визнання "ЛДНР"

Рішення російської Держдуми "підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання".

Україна просить Радбез ООН обговорити постанову Держдуми про визнання "ЛДНР"
Фото: ЕРА/UPG

Україна ініціює обговорення постанови російської Держдуми щодо визнання так званих "ЛДНР" на засіданні Ради Безпеки ООН 17 лютого.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання так званих "ЛДНР", яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого", - написав Кулеба у Twitter.

Нагадаємо, 15 лютого російська Державна дума підтримала направлення президенту РФ Володимиру Путіну звернення про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР".

Перед цим того ж дня Верховна Рада ухвалила проєкт постанови про Звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Президент РФ Володимир Путін прийняв до відома звернення Державної думи.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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