Мостовий перехід розгорнули на території Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника - у Чорнобильській зоні відчуження, де не проходять військові навчання.

У чотирьох кілометрах від кордону з Україною через річку Прип’ять у Білорусі розгорнули понтонний міст.

Про це повідомляє Мілітарний.

Зазначається, що це територія Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника, тобто Чорнобильська зона відчуження.

Розгортання понтонно-мостового парку у такій близькості до українського кордону помітили OSINT дослідники (розвідка на основі відкритих джерел - ред.).

Наразі не відомо, військові Росії чи Білорусі розгорнули цей мостовий перехід.

Учора IntelDoge опублікував у себе в Twitter супутникові знімки з сервісу за координатами 51.5327, 29.86593, на них видно роботи на грунті з обох сторін річки Прип’ять:

Фото: Мілітарний

Супутникові знімки, які показав користувач ameliairheart, вже фіксують розгорнутий понтонний міст через річку Прип’ять:

Фото: Мілітарний

У переліку ділянок місцевості для спільних оперативних навчань "Союзная решимость – 2022" територія заповідника не значиться.

Нагадаємо, в Білорусі 10 лютого почалися спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість", заради яких РФ зігнала туди близько 30 000 своїх бійців та озброєння. Практичні дії відпрацьовуватимуть на полігонах Доманівський, Гожський, Обуз-Леснівський, Брестський, Осиповицький та на окремих діялнках місцевості Білорусі.

Також задіяні аеродроми Барановичі, Лунінець, Ліда та Мачулищі. З мапи очевидно, що більшість тренувань проходять неподалік кордонів України, Польщі та Литви.

глава МЗС Білорусі Володимир Макей запевняв, що у Білорусі після проведення навчань "Союзна рішучість-2022" не залишиться жодного військовослужбовця РФ і жодної одиниці техніки.