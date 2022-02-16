Лукашенко знову їде в Москву до Путіна

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, здійснить робочий візит до Російської Федерації.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Зазначається, що в Москві 18 лютого відбудуться переговори Лукашенка з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Глави держав на зустрічі обговорять широке коло питань.

Серед них - тематика розвитку торговельно-економічного співробітництва, актуальні виклики безпеки в регіоні та спільні дії щодо забезпечення національних інтересів двох країн, міжнародна проблематика", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, минулого разу Лукашенко іздив до Путіна наприкінці грудня 2021 року. У Санкт-Петербурзі він узяв участь у неформальній зустрічі глав держав - учасниць СНД.

12 лютого 2022 року відбулася телефонна розмова Лукашенка з Путіним. Повідомлялося, що вони обговорили ситуацію навколо України, та графік майбутніх зустрічей та переговорів.

У 2019 році Путін та Лукашенко домовилися, що Росія і Білорусь в рамках об'єднання в Союзну державу створять єдині парламент і уряд. У вересні 2020 прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін на зустрічі з Лукашенком заявив про досягнення прогресу щодо цього питання.

У квітні минулого року президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах. Президент США запевнив, що Штати не залишать Україну без підтримки. У цей же час Путін зателефонував Лукашенку і обговорив із ним "зовнішні загрози з західного напрямку". Після цього Лукашенко декілька раз їздив у Росію на зустріч із Путіним.

У листопаді Лукашенко дав гучне інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кісельову, в якому сказав, що Білорусь буде на стороні Росії у випадку війни з Україною. У цьому ж інтерв'ю Лукашенко назвав Крим російським де-факто і де-юре, чим, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, "спалив усі мости у відносинах з Україною".