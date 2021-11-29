Лукашенко: "Як тільки Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь"

Білорусь не розмахує зброєю, але готова відповісти, якщо хтось прийде сюди з мечем чи рушницею. Якщо ж Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь.

Про це Олександр Лукашенко заявив під час наради з питань військової безпеки, передає БелТА.

"Нам потрібно захищати свою країну. Я не драматизую події, але попереджаю військових: ми повинні адекватно реагувати на будь-яке їхнє переміщення (тих, хто становить загрозу безпеці Білорусі)", - сказав він.

Лукашенко заявив, що Захід нібито використовує мігрантів як спосіб стримування білоруської армії у разі конфлікту з Росією.

"Напевно, вони стурбовані тим, що у нас менший потік мігрантів, тому що ми використовували цих людей (ми це вже бачимо) для того, щоб вирішити свої внутрішні проблеми та тримати нас у напрузі. Вони прекрасно розуміють, що якщо тільки Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь, тому білоруська армію потрібно стримувати і напружувати на західних кордонах", - цитує Лукашенка білоруське інформагентство.

Лукашенко, який прийшов на зустріч у формі "головнокомандувача", поставив перед військовими завдання "зберегти готовність у будь-який момент реагувати на загрозу безпеці країни".

"Ви повинні чудово розуміти: ми військові люди. Не дай Боже, що станеться, ми беремося за зброю. Не забувайте про територіальну оборону - це наші хороші резерви", - сказав білоруський диктатор.

Лукашенко нагадав військовим, що поблизу кордону з Білоруссю Україна проводить спецоперацію "Полісся", у зв’язку з чим наказав їм реагувати у разі потреби.

"Але хочу ще раз наголосити: ми не розмахуємо зброєю. Зараз ми більш-менш живемо прийнятно, не хочемо ніяких воєн", - сказав він.

Міграційна криза почалась після того, як у вересні 2020 року Євросоюз відмовився визнати легітимність перемоги Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі за спостереження ОБСЄ/БДІПЛ. Остаточно відносини між ЄС і режимом Лукашенка зіпсувалися після примусової посадки літака Ryanair у Мінську для затримання опозиційного блогера.

У відповідь із червня 2021 року білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати транзит мігрантів до країн Євросоюзу. Спочатку жертвою обрали Литву, потім - Латвію та Польщу. Ситуація загострилась на початку листопада, коли у прикордонних районах Білорусі застрягли кілька тисяч мігрантів, яких у Польщу не пускають.

25 листопада президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що завдяки злагодженим і чітким діям європейських лідерів вдалося практично зупинити потік мігрантів до Білорусі. Його заява пролунала після того, як представники 27 країн ЄС затвердили розширення санкцій проти Білорусі.