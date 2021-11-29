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Лукашенко: "Як тільки Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь"

Захід нібито використовує мігрантів як спосіб стримування білоруської армії у разі конфлікту з Росією.

Лукашенко: "Як тільки Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь"
Олександр Лукашенко
Фото: belta.by

Білорусь не розмахує зброєю, але готова відповісти, якщо хтось прийде сюди з мечем чи рушницею. Якщо ж Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь.

Про це Олександр Лукашенко заявив під час наради з питань військової безпеки, передає БелТА.

"Нам потрібно захищати свою країну. Я не драматизую події, але попереджаю військових: ми повинні адекватно реагувати на будь-яке їхнє переміщення (тих, хто становить загрозу безпеці Білорусі)", - сказав він.

Лукашенко заявив, що Захід нібито використовує мігрантів як спосіб стримування білоруської армії у разі конфлікту з Росією.

"Напевно, вони стурбовані тим, що у нас менший потік мігрантів, тому що ми використовували цих людей (ми це вже бачимо) для того, щоб вирішити свої внутрішні проблеми та тримати нас у напрузі. Вони прекрасно розуміють, що якщо тільки Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь, тому білоруська армію потрібно стримувати і напружувати на західних кордонах", - цитує Лукашенка білоруське інформагентство.

Лукашенко, який прийшов на зустріч у формі "головнокомандувача", поставив перед військовими завдання "зберегти готовність у будь-який момент реагувати на загрозу безпеці країни".

"Ви повинні чудово розуміти: ми військові люди. Не дай Боже, що станеться, ми беремося за зброю. Не забувайте про територіальну оборону - це наші хороші резерви", - сказав білоруський диктатор.

Лукашенко нагадав військовим, що поблизу кордону з Білоруссю Україна проводить спецоперацію "Полісся", у зв’язку з чим наказав їм реагувати у разі потреби.

"Але хочу ще раз наголосити: ми не розмахуємо зброєю. Зараз ми більш-менш живемо прийнятно, не хочемо ніяких воєн", - сказав він.

Міграційна криза почалась після того, як у вересні 2020 року Євросоюз відмовився визнати легітимність перемоги Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі за спостереження ОБСЄ/БДІПЛ. Остаточно відносини між ЄС і режимом Лукашенка зіпсувалися після примусової посадки літака Ryanair у Мінську для затримання опозиційного блогера.

У відповідь із червня 2021 року білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати транзит мігрантів до країн Євросоюзу. Спочатку жертвою обрали Литву, потім - Латвію та Польщу. Ситуація загострилась на початку листопада, коли у прикордонних районах Білорусі застрягли кілька тисяч мігрантів, яких у Польщу не пускають.

25 листопада президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що завдяки злагодженим і чітким діям європейських лідерів вдалося практично зупинити потік мігрантів до Білорусі. Його заява пролунала після того, як представники 27 країн ЄС затвердили розширення санкцій проти Білорусі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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